Врач предупредила о способных менять цвет зубов продуктах

Черный чай и красное вино могут менять цвет зубной эмали. О влияющих на зубы продуктах предупредила стоматолог Ирина Назилина в интервью«Блюда, которые портят цвет эмали, — это те блюда, которые содержат красящие вещества. В большей степени вред наносят напитки, такие как черный кофе, чай, кока-кола. Также цвет эмали могут изменить специи: карри, куркума», — сказала она.Врач подчеркнула, что лидером по этому показателю является красное вино. Для нейтрализации красящих веществ она порекомендовала пить чай с лимоном или воду с лимоном.Ранее стоматолог Джана Дензел рассказала, что по цвету зубов можно определить наличие тех или иных серьезных заболеваний. В частности, изменение оттенка эмали на серый или синий говорит об отмирании внутренних нервов, которое может начаться из-за инфекции или травмы

