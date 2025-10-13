Психолог Зязина рассказала о главном противопоказании для езды на велосипеде
По ее словам, занятия велоспортом требуют выносливости и высокой концентрации. В случае их отсутствия важно не перенапрягать себя, а расценивать поездку на велосипеде как способ для морального отдыха и освобождения головы от лишних мыслей.
«Крайне важно чутко отслеживать состояние своего организма и осознанно подходить к выбору вида физической активности. А главное психологическое противопоказание к велоспорту — отсутствие симпатии к нему, ведь «насильно мил не будешь», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».
Психолог подчеркнула, что для достижения антистрессового эффекта важно оценить свои возможности и четко понимать цели поездки на велосипеде. Она предупредила, что без должной подготовки не стоит преодолевать большие дистанции, так как это приведет лишь к физическому и эмоциональному дискомфорту.
