Психолог Зязина рассказала о главном противопоказании для езды на велосипеде

При недостаточной физической подготовке катание на велосипеде может стать значительным стрессом. Об этом заявила научный сотрудник лаборатории психологии спорта Московского института психоанализа, клинический и спортивный психолог Наталия Зязина.По ее словам, занятия велоспортом требуют выносливости и высокой концентрации. В случае их отсутствия важно не перенапрягать себя, а расценивать поездку на велосипеде как способ для морального отдыха и освобождения головы от лишних мыслей.«Крайне важно чутко отслеживать состояние своего организма и осознанно подходить к выбору вида физической активности. А главное психологическое противопоказание к велоспорту — отсутствие симпатии к нему, ведь «насильно мил не будешь», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».Психолог подчеркнула, что для достижения антистрессового эффекта важно оценить свои возможности и четко понимать цели поездки на велосипеде. Она предупредила, что без должной подготовки не стоит преодолевать большие дистанции, так как это приведет лишь к физическому и эмоциональному дискомфорту.

