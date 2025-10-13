В России испытывают вакцину от аллергии на пыльцу березы
Отмечается, что после завершения испытаний препарат будет доступен для применения у взрослых пациентов.
Вакцина разработана учеными Института иммунологии при ФМБА и предназначена для профилактики и лечения аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии. Действие ее заключается в том, что в организме вырабатываются IgG-антитела, которые характерны для нормального иммунного ответа. Одновременно перестают вырабатываться IgE-антитела, характерные для аллергической реакции. Аналогов такой вакцины в мире еще нет.
