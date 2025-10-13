Офтальмолог развеяла миф о пользе черники для зрения

Добавки с черникой не имеют значимого клинического эффекта для здоровья глаз, несмотря на популярность таких препаратов. Об этом рассказала врач-офтальмолог клиники 3Z Анна Соловей.«Популярные в России препараты и БАДы с черникой исторически назначались очень широко, в том числе детям. Это было скорее данью традиции и маркетингу, чем результатом убедительных исследований», — поделилась она в беседе с «Газетой.Ru».Врач пояснила, что распространенный миф о пользе черники для зрения не имеет научного подтверждения. Несмотря на широкое использование добавок с черникой, особенно в России, современные исследователи не нашли убедительных доказательств ее эффективности для улучшения зрения у здоровых людей или пациентов без специфических проблем с сетчаткой.Соловей отметила, что наибольшую доказательную базу имеют комплексы для здоровья глаз, проверенные в рамках крупного исследования AREDS2 (Age-Related Eye Disease Study 2). Это исследование показало, что комбинация антиоксидантов, цинка, меди, а также лютеина и зеаксантина снижает риск прогрессирования возрастной макулодистрофии (ВМД) на 25% у пациентов с промежуточной стадией заболевания. Однако эти комплексы не предотвращают риска ВМД у здоровых людей и не предназначены для профилактики.Офтальмолог также подчеркнула, что использование витаминных комплексов должно быть оправданно только при наличии подтвержденных изменений сетчатки, а не как профилактика. Она также напомнила, что назначение капель от сухости глаз должно быть сделано врачом по результатам диагностики, поскольку синдром сухого глаза может быть лишь одним из симптомов более серьезных заболеваний.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки