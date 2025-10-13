Медик предупредила об опасности яблочного уксуса
Медик напомнила, что в яблочном уксусе (как в любом уксусе) содержится много кислоты. Потому его прием может таить опасность в тех случаях, когда имеются проблемы с органами ЖКТ.
«Людям с проблемами с пищеварительной системой и желудочно-кишечным трактом в целом этот продукт способен нанести значительный вред здоровью»,- рассказала медик порталу «Доктор Питер».
Также Павлова заметила, что яблочный уксус не следует употреблять при имеющихся нарушениях в работе таких органов как почки, печень.
Специалистка добавила, что не следует отождествлять питье по утрам воды с лимонным соком и воды с яблочным уксусом. Такие напитки могут казаться одинаково полезными из-за кислого вкуса, однако лимон в организме действует аналогично щелочи, а не кислоте. Благодаря этому свойству он содействует выравниванию кислотно-щелочного баланса – яблочный уксус не обладает таким качеством.
Павлова подчеркнула, что употребляться он должен строго умеренно, аккуратно.
