Медик предупредила об опасности яблочного уксуса

Хотя яблочному уксусу бывают свойственны положительные эффекты, для некоторых людей он опасен – об этом предупредила врач-эндокринолог Зухра Павлова.Медик напомнила, что в яблочном уксусе (как в любом уксусе) содержится много кислоты. Потому его прием может таить опасность в тех случаях, когда имеются проблемы с органами ЖКТ.«Людям с проблемами с пищеварительной системой и желудочно-кишечным трактом в целом этот продукт способен нанести значительный вред здоровью»,- рассказала медик порталу «Доктор Питер».Также Павлова заметила, что яблочный уксус не следует употреблять при имеющихся нарушениях в работе таких органов как почки, печень.Специалистка добавила, что не следует отождествлять питье по утрам воды с лимонным соком и воды с яблочным уксусом. Такие напитки могут казаться одинаково полезными из-за кислого вкуса, однако лимон в организме действует аналогично щелочи, а не кислоте. Благодаря этому свойству он содействует выравниванию кислотно-щелочного баланса – яблочный уксус не обладает таким качеством.Павлова подчеркнула, что употребляться он должен строго умеренно, аккуратно.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки