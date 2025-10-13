Врач рассказала о причинах и методах лечения псориаза

Псориаз — это хроническое рецидивирующее иммуновоспалительное заболевание, которое чаще всего поражает кожу и ногтевые пластины. В более редких случаях могут быть затронуты суставы и внутренние органы. О том, почему возникает псориаз и как его лечить, рассказала врач компании Bioniq Дарья Диброва.«Развитие псориаза обусловлено генетической предрасположенностью, стимулируется под воздействием внешних факторов среды – триггеров (холод, низкие температуры, психо-эмоциональный стресс, нервное перенапряжение, курение, употребление алкоголя, лишний вес, различные повреждения кожи,в том числе татуировки, укусы насекомых, инфекционные заболевания).Точная причина развития заболевания до конца неизвестна», — сказала специалист.По ее словам, ученые выделили несколько генов, называемых PSORS (Psoriasis Susceptibility Loci), которые повышают вероятность развития заболевания. Наличие этих генов не гарантирует появления псориаза, но риск значительно возрастает, особенно если болезнь уже есть у близких родственников.Диброва заявила, если у человека появились сыпь, зуд, шелушение или так называемые чешуйки и бляшки, при удалении которых можно наблюдать красную блестящую пленку и небольшое точечное кровотечение, то вероятность наличия псориаза весьма высока. Она также подчеркнула, что проявления псориаза могут быть разнообразными и неспецифичными, поэтому точный диагноз может поставить только дерматолог после очного осмотра пациента.Что касается лечения данного заболевания, добавила врач, для легких форм применяются местные гормональные препараты, такие как глюкокортикостероиды, иногда в сочетании с салициловой кислотой. Эти средства могут быть использованы в виде кремов, мазей или лосьонов для наружного применения.«Иногда для усиления эффекта может быть назначена фототерапия (это специальные лампы, которые могут быть в стационарах/кабинетах врача-дерматолога или приобретаются для домашнего использования, строго по назначению врача). При тяжелых, генерализованных формах псориаза могут быть рекомендованы системные препараты центрального действия, которые прицельно воздействуют на звенья иммунной системы, которые отвечают за развитие псориаза», — заключила специалист.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки