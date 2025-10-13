Эксперт рассказал о влиянии ЗОЖ на здоровье

Организм может находиться в постоянном стрессе, если человек ежедневно придерживается здорового образа жизни (ЗОЖ). Об этом рассказала диетолог Екатерина Ширшова.«Сначала всё работает: привычки складываются в понятный ритм, техника помогает держать курс, тело отвечает бодростью. Потом незаметно меняются акценты. Ритуал становится важнее функции», — объяснила она в беседе с «Газетой.Ru».По словам эксперта, нагрузка любит меру. Без периодических пауз организм включает режим экономии: маркеры стресса растут, качество восстановления падает. Прогрессом становится возможность выдержать еще один день.Ширшова заметила, что питание при подобной системе тоже ухудшается. При постоянном контроле того, что мы едим, организм начинает терять энергию и микроэлементы, лишая его спокойствия.ЗОЖ не должен спорить с медициной, утверждает эксперт. Первостепенно — это пройти обследование и проконсультироваться с врачом, восполняя дефицит, вылечивая болезнь или купируя ее.После восстановления ресурсов организма становится легче и проще придерживаться ЗОЖ, при этом не появляется чувства «героизма».«Правила продолжают существовать, но уступают место физиологии и восстановлению. В итоге остается то, ради чего всё начиналось: ясная голова, предсказуемая энергия, спокойный аппетит и ощущение, что тело и жизнь наконец-то играют в одной команде», — резюмировала врач.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки