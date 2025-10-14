Стало известно, на сколько в РФ подорожали лекарства

В России средняя цена упаковки лекарств выросла на 14 % с января по август 2025 года, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.Больше всего в российских аптеках подорожал кеторол – рост цен составил 30%. Также высокое повышение коснулось стоимости нафазолина и дротаверина (25% и 15% соответственно), пишут Известия.Уточняется, что основной рост цен затронул те лекарства, которые не относятся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП). Такая тенденция стала причиной увеличения покупок россиянами более крупных упаковок и переходу на онлайн-платформы.Эксперты полагают, что цена на лекарства поднялась из-за роста операционных расходов аптек, производителей и дистрибьюторов.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки