Стало известно, на сколько в РФ подорожали лекарства
Больше всего в российских аптеках подорожал кеторол – рост цен составил 30%. Также высокое повышение коснулось стоимости нафазолина и дротаверина (25% и 15% соответственно), пишут Известия.
Уточняется, что основной рост цен затронул те лекарства, которые не относятся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП). Такая тенденция стала причиной увеличения покупок россиянами более крупных упаковок и переходу на онлайн-платформы.
Эксперты полагают, что цена на лекарства поднялась из-за роста операционных расходов аптек, производителей и дистрибьюторов.
