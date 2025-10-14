Частые походы в туалет по ночам оказались опасны

Диетолог Ботикария Гарсия предупредила, что частое мочеиспускание ночью оказалось связано с повышенным риском смерти.«Частые позывы к мочеиспусканию ночью, нарушающие сон, считаются ненормальными. Они связаны со снижением качества жизни и повышением смертности», — пояснила Гарсия. По ее словам, такая ночная привычка может быть признаком сердечной недостаточности, сахарного диабета, инфекций мочевыводящих путей и заболеваний предстательной железы.Кроме того, плохой сон, вызванный частыми подъемами в туалет, вызывает усталость, трудности с концентрацией внимания, изменения настроения и снижение работоспособности. Помимо этого, он увеличивает риск падений, бытовых травм и переломов, особенно у пожилых людей, предупредила специалистка.При этом некоторые люди пытаются сдерживать позывы, чтобы избежать бессонницы. Однако эта стратегия тоже вредна для здоровья, особенно для почек, подчеркнула Гарсия.

