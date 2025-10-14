Физиолог назвал способы отличить мигрень от обычной головной боли

При мигрени боль обычно пульсирующая, односторонняя и средней или высокой интенсивности. Она усиливается при обычной активности и часто сопровождается такими симптомами, как тошнота, светобоязнь и шумобоязнь. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин.По словам эксперта, при мигрени также возможна аура — кратковременные обратимые неврологические симптомы, предшествующие боли или накладывающиеся на нее, например, зрительные нарушения или временные проблемы с речью. Чаще всего эти симптомы полностью проходят, но если возникают стойкие признаки слабости или сильная боль, стоит немедленно обратиться к врачу.«В отличие от мигрени, головная боль напряжения характеризуется тупой, стягивающей болью, которая чаще всего двусторонняя. Она не усиливается при ходьбе и не сопровождается выраженной вегетативной симптоматикой, такой как тошнота, потливость или колебания артериального давления», — указал специалист.Калюжин пояснил, что мигрень — это неврологическое заболевание, вызванное активацией тройнично-сосудистой системы, при которой выделяются медиаторы, приводящие к нейрогенным воспалениям и сенситизации болевых путей. Аура при мигрени связана с нарушением регуляции центральных сетей боли.Что касается причин мигрени, то основные провокаторы — это стресс, недосып, голод, обезвоживание, алкоголь, яркий свет и резкие запахи, а также гормональные колебания. Калюжин подчеркнул, что важно вести дневник приступов и следить за режимом сна, питанием и физической активностью.Для лечения мигрени используются нестероидные противовоспалительные препараты и триптаны. Однако важно помнить, что самостоятельный подбор лекарств может быть опасен, так как существует риск лекарственно-индуцированной головной боли и токсических эффектов. Также при применении триптанов важно учитывать сердечно-сосудистые риски.Если мигрень становится хронической, то есть болит более 15 дней в месяц на протяжении более трех месяцев, необходимо обратиться к врачу для профилактики и корректировки лечения. В большинстве случаев при соблюдении режима дня и правильной профилактике можно значительно снизить частоту и тяжесть приступов.«При грамотном подходе к лечению и соблюдении рекомендаций специалиста можно вернуть контроль над состоянием», — заключил Калюжин.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки