Эксперт рассказала о способах диагностики артрита

Диагностировать артрит помогает общий анализ крови, а также исследования на ревматоидный фактор, антитела к циклическому цитруллинированному пептиду и антитела к ДНК. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, заместитель директора Института клинической медицины, заведующий кафедрой факультетской терапии им. академика А.И. Нестерова Пироговского университета Алеся КлименкоПо словам врача, существуют простые маркеры, которые указывают на наличие в организме воспалительного процесса. Например, первым сигналом о возможном артрите может служить повышенный уровень C-реактивного белка (СРБ).«СРБ активно используется в расчетных индексах активности заболевания, помогая врачу оценить эффективность проводимой терапии. Поэтому при подозрении на воспалительный процесс сдача анализа на СРБ является важным шагом», — объяснила Клименко.Эксперт отметила, что помимо общих маркеров, таких как СРБ, существуют и специфические показатели, выявляемые в анализе крови. К ним относятся ревматоидный фактор (антитела, вырабатываемые иммунной системой, которые атакуют собственные ткани организма, воспринимая их как чужеродные), антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (это белок, которого нет в крови у людей без ревматоидного артрита), антитела к ДНК ( этот анализ помогает в диагностике различных аутоиммунных заболеваний) и другие.Доктор объяснила, что эти маркеры необходимы для точного определения типа артрита.«Это позволяет определить, является ли он частью хронического воспалительного заболевания, такого как ревматоидный артрит, псориатический артрит или системная красная волчанка», — заключила специалист.

