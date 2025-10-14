Обнаружены нейтрализующие вредное воздействие сахара овощи

Некоторые овощи могут снизить негативное воздействие сахара на организм.Исследователи во главе с кандидатом медицинских наук Чолсуном Чжаном обнаружили, что лук, чеснок и артишоки содержат такой вид клетчатки, как инулин. Это вещество способно изменять состав кишечной микрофлоры таким образом, что бактерии начинают сжигать часть фруктозы в организме до того, как она достигнет печени. Благодаря этому снижается нагрузка на орган и, как следствие, уменьшается риск неалкогольной болезни печени и инсулинорезистентности.Также ученые установили, что инулин помогает преобразовать оставшуюся часть сахара в крови в полезные вещества — серин и глутатион, помогающие печени бороться с окислительным стрессом и воспалением.По словам Чжана, это открытие особенно важно для понимания скрытых метаболических нарушений у людей с нормальным весом. В будущем оно должно помочь в разработке специализированных стратегий питания при различных метаболических нарушениях, включая сахарный диабет.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки