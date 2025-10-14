N&M: киви может помочь при хроническом запоре

Опубликованные первые в истории научно обоснованные рекомендации по питанию для взрослых, страдающих хроническим запором, могут многих удивить. Такие советы, как употребление в пищу продуктов с высоким содержанием клетчатки, оказались недостаточно обоснованными, но неожиданно появился настоящий герой в борьбе за здоровье кишечника: скромный киви.Большинство людей время от времени сталкивались с запорами, но хронический запор также является распространённой проблемой. Данные сильно разнятся – от 1 до 80, но считается, что глобальная распространённость запоров среди взрослых составляет около 16%, а среди пожилых людей – ещё выше.«Хронический запор может оказывать огромное влияние на повседневную жизнь человека», — заявила ведущий автор нового исследования Эйрини Димиди из Королевского колледжа Лондона. Это серьёзная проблема для здоровья, требующая решения, и существует множество возможных причин и скрытых причин запора.Нормальный стул может функционировать от трёх раз в неделю до трёх раз в день, но большинство знает, насколько вялыми мы себя чувствуем, когда сбиваем свой обычный ритм. В долгосрочной перспективе запор может привести к таким осложнениям, как геморрой и трещины (небольшие разрывы ануса). Существует также риск калового завала, особенно у пожилых или малоподвижных людей, когда каловые массы скапливаются в прямой кишке до такой степени, что для их удаления требуется медицинская помощь.Учитывая все это, а также то, насколько распространена эта проблема, вы можете быть удивлены, что это недавнее исследование представляет собой первую основанную на фактических данных диетическую рекомендацию по борьбе с запорами.«Впервые мы дали представление о том, какие диетические подходы действительно могут помочь, а какие рекомендации не имеют под собой доказательной базы», — сказала Димиди. «Возможность улучшить это состояние посредством изменения рациона питания позволит людям лучше контролировать свои симптомы и, как мы надеемся, улучшить качество жизни».Многие слышали, что нужно есть больше клетчатки, но хотя это может быть хорошим подходом для общего здоровья, на самом деле нет особых доказательств того, что это помогает именно при запорах.«Вместо этого наше исследование открывает новые диетические стратегии, которые действительно могут помочь пациентам. В то же время нам срочно необходимы дополнительные высококачественные исследования, чтобы подкрепить доказательства того, что работает, а что нет», — добавиляет Димиди.Множество различных добавок обещают помочь наладить работу там, но, опять же, эффективность некоторых из наиболее распространенных не подтверждена доказательствами.Вместо этого руководство, поддержанное Британской диетической ассоциацией, предлагает употреблять добавки оксида магния, добавку с клетчаткой и определенные штаммы пробиотиков.Что касается еды, то, по всей видимости, киви —новый лучший друг, если есть проблемы с регулярным стулом. Следует помнить, что кожуру тоже можно есть. Также оказались полезными ржаной хлеб и вода с высоким содержанием минералов.«Это новое руководство знаменует собой многообещающий шаг на пути к расширению возможностей медицинских работников и их пациентов в борьбе с запорами с помощью диеты», — прокомментировал соавтор исследования профессор Кевин Уилан. «Это означает, что теперь люди, страдающие запорами по всему миру, смогут получать актуальные рекомендации, основанные на самых достоверных данных, для облегчения симптомов и улучшения самочувствия. При условии продолжения исследований у этого метода есть реальный потенциал для долгосрочного улучшения качества жизни».

