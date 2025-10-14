Распространенные вирусы могут напрямую влиять на риск психического здоровья
Ученые давно заметили, что у людей с серьёзными психическими заболеваниями часто наблюдается более высокий уровень вирусных инфекций. Это привело к вопросам о том, способствуют ли инфекции развитию психических расстройств или же эту связь могут объяснять другие факторы, такие как образ жизни или доступ к медицинской помощи. Традиционные обсервационные исследования затрудняются отделить корреляцию от причинно-следственной связи, поскольку множество неучтённых факторов могут влиять как на воздействие вируса, так и на психическое здоровье.
Исследовательская группа под руководством Цзянь-Вэй Хуана из Университета Сунь Ятсена попыталась преодолеть эту проблему, используя генетический подход для изучения того, может ли предрасположенность к определенным вирусным инфекциям напрямую вызывать определенные психические расстройства.
Чтобы разобраться в этой сложной взаимосвязи, учёные применили сложный статистический метод, известный как менделевская рандомизация. Этот метод использует генетические вариации в качестве косвенных показателей воздействия, в данном случае вирусной инфекции. Суть метода заключается в том, что, поскольку гены распределяются случайным образом при рождении, на них не влияют образ жизни или факторы окружающей среды, которые обычно затрудняют исследования в области здравоохранения. Если генетический вариант, повышающий восприимчивость человека к определённому вирусу, также устойчиво связан с более высоким или более низким риском психического расстройства, это служит веским доказательством причинно-следственной связи между вирусом и данным расстройством.
Исследователи проанализировали обширные генетические данные из объединённых баз данных лиц европейского происхождения, в первую очередь, из проекта FinnGen, включающего геномную информацию более 410 000 участников. Они изучили генетические маркеры, связанные с восприимчивостью к двенадцати различным вирусам, включая вирус гепатита B, вирус иммунодефицита человека, коронавирус тяжёлого острого респираторного синдрома 2 (ТОР-2), вирус папилломы человека и вирус Эпштейна-Барр. Затем они проверили причинно-следственные связи между этими вирусами и пятью психическими заболеваниями: генерализованным тревожным расстройством, обсессивно-компульсивным расстройством, шизофренией, большим депрессивным расстройством и маниакальными эпизодами.
Анализ выявил несколько значимых, а в некоторых случаях и неожиданных, связей. Результаты показали, что генетическая предрасположенность к инфицированию вирусом гепатита B была причинно связана со снижением риска развития генерализованного тревожного расстройства (ГТР). Риск развития этого расстройства был примерно на 6% ниже у людей с генетической предрасположенностью к этой инфекции. Это свидетельствует о потенциальном защитном эффекте вируса или вызываемого им иммунного ответа.
Аналогичным образом, некоторые вирусы, по-видимому, снижают риск развития обсессивно-компульсивного расстройства. Генетическая предрасположенность к вирусу иммунодефицита человека была связана со снижением риска развития этого расстройства на 16%. Генетическая предрасположенность к тяжёлому острому респираторному синдрому, вызванному коронавирусом 2 (COVID-19), вирусом, вызвавшим пандемию COVID-19, была связана с ещё большим снижением риска развития обсессивно-компульсивного расстройства — на 22%.
Авторы исследования отмечают, что это генетическое открытие контрастирует с некоторыми отчетами наблюдений об усилении психиатрических симптомов после заражения COVID-19, что позволяет предположить, что любые приобретенные психологические эффекты могут не быть следствием глубинной генетической уязвимости, общей для вируса и заболевания.
Ещё одна защитная связь была выявлена для шизофрении. Анализ показал, что генетическая предрасположенность к инфекции вируса папилломы человека связана со снижением риска развития шизофрении на 16%. Эти результаты, демонстрирующие защитное действие четырёх различных вирусов, ставят под сомнение простую идею о том, что инфекции повсеместно пагубно влияют на психическое здоровье, и указывают на более сложное взаимодействие между иммунной системой и мозгом.
Не все результаты оказались защитными. Исследование также предоставило генетические доказательства, подтверждающие причинно-следственную связь между некоторыми вирусными инфекциями и повышенным риском развития большого депрессивного расстройства. Генетическая предрасположенность к вирусу Эпштейна-Барр, распространённому герпесвирусу, известному как возбудитель мононуклеоза, была связана с несколько повышенным риском развития большого депрессивного расстройства.
Генетическая предрасположенность к полиовирусной инфекции также была связана с повышением риска развития этого заболевания на 3%. Эти результаты согласуются с предыдущими исследованиями, предполагающими, что нейровоспаление, вызванное такими вирусами, как вирус Эпштейна-Барр, может играть роль в биологии депрессии. Однако в отношении маниакальных эпизодов исследователи не обнаружили значимой причинно-следственной связи ни с одним из двенадцати исследованных ими вирусов.
Исследователи провели многочисленные анализы чувствительности для подтверждения надежности своих результатов. Эти тесты помогли исключить возможность влияния генетических вариантов на психические расстройства через пути, не связанные с вирусными инфекциями, – потенциальную проблему, известную как горизонтальная плейотропия. Согласованность результатов, полученных с использованием различных статистических моделей, укрепила выводы авторов о причинно-следственных связях.
Исследование имеет ряд важных ограничений. Генетические данные, использованные в анализе, были получены исключительно от лиц европейского происхождения. В связи с этим результаты могут быть неприменимы к представителям других этнических групп, у которых генетическая предрасположенность и факторы окружающей среды могут различаться. Данные также не позволяют проводить анализ с учётом возраста и пола, которые могут быть значимыми переменными во взаимосвязи между инфекциями и психическим здоровьем.
Необходимы дальнейшие исследования для изучения этих связей в более разнообразных группах населения и изучения конкретных биологических механизмов, лежащих в основе как повышающих риск, так и защитных эффектов. Понимание того, как иммунный ответ на вирус может защитить мозг от определённых психических расстройств, может открыть новые возможности для профилактики и лечения.
