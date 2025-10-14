Распространенные вирусы могут напрямую влиять на риск психического здоровья

Новое исследование выявило доказательства, указывающие на то, что распространённые вирусные инфекции могут играть прямую причинную роль в изменении риска развития ряда серьёзных психических расстройств. Исследование показало, что, хотя некоторые вирусы, по-видимому, повышают риск таких состояний, как тяжёлая депрессия, другие, как ни странно, связаны со снижением риска таких расстройств, как тревожность, обсессивно-компульсивное расстройство и шизофрения. Результаты исследования были опубликованы в журнале Brain, Behavior, & Immunity – Health.Ученые давно заметили, что у людей с серьёзными психическими заболеваниями часто наблюдается более высокий уровень вирусных инфекций. Это привело к вопросам о том, способствуют ли инфекции развитию психических расстройств или же эту связь могут объяснять другие факторы, такие как образ жизни или доступ к медицинской помощи. Традиционные обсервационные исследования затрудняются отделить корреляцию от причинно-следственной связи, поскольку множество неучтённых факторов могут влиять как на воздействие вируса, так и на психическое здоровье.Исследовательская группа под руководством Цзянь-Вэй Хуана из Университета Сунь Ятсена попыталась преодолеть эту проблему, используя генетический подход для изучения того, может ли предрасположенность к определенным вирусным инфекциям напрямую вызывать определенные психические расстройства.Чтобы разобраться в этой сложной взаимосвязи, учёные применили сложный статистический метод, известный как менделевская рандомизация. Этот метод использует генетические вариации в качестве косвенных показателей воздействия, в данном случае вирусной инфекции. Суть метода заключается в том, что, поскольку гены распределяются случайным образом при рождении, на них не влияют образ жизни или факторы окружающей среды, которые обычно затрудняют исследования в области здравоохранения. Если генетический вариант, повышающий восприимчивость человека к определённому вирусу, также устойчиво связан с более высоким или более низким риском психического расстройства, это служит веским доказательством причинно-следственной связи между вирусом и данным расстройством.Исследователи проанализировали обширные генетические данные из объединённых баз данных лиц европейского происхождения, в первую очередь, из проекта FinnGen, включающего геномную информацию более 410 000 участников. Они изучили генетические маркеры, связанные с восприимчивостью к двенадцати различным вирусам, включая вирус гепатита B, вирус иммунодефицита человека, коронавирус тяжёлого острого респираторного синдрома 2 (ТОР-2), вирус папилломы человека и вирус Эпштейна-Барр. Затем они проверили причинно-следственные связи между этими вирусами и пятью психическими заболеваниями: генерализованным тревожным расстройством, обсессивно-компульсивным расстройством, шизофренией, большим депрессивным расстройством и маниакальными эпизодами.Анализ выявил несколько значимых, а в некоторых случаях и неожиданных, связей. Результаты показали, что генетическая предрасположенность к инфицированию вирусом гепатита B была причинно связана со снижением риска развития генерализованного тревожного расстройства (ГТР). Риск развития этого расстройства был примерно на 6% ниже у людей с генетической предрасположенностью к этой инфекции. Это свидетельствует о потенциальном защитном эффекте вируса или вызываемого им иммунного ответа.Аналогичным образом, некоторые вирусы, по-видимому, снижают риск развития обсессивно-компульсивного расстройства. Генетическая предрасположенность к вирусу иммунодефицита человека была связана со снижением риска развития этого расстройства на 16%. Генетическая предрасположенность к тяжёлому острому респираторному синдрому, вызванному коронавирусом 2 (COVID-19), вирусом, вызвавшим пандемию COVID-19, была связана с ещё большим снижением риска развития обсессивно-компульсивного расстройства — на 22%.Авторы исследования отмечают, что это генетическое открытие контрастирует с некоторыми отчетами наблюдений об усилении психиатрических симптомов после заражения COVID-19, что позволяет предположить, что любые приобретенные психологические эффекты могут не быть следствием глубинной генетической уязвимости, общей для вируса и заболевания.Ещё одна защитная связь была выявлена для шизофрении. Анализ показал, что генетическая предрасположенность к инфекции вируса папилломы человека связана со снижением риска развития шизофрении на 16%. Эти результаты, демонстрирующие защитное действие четырёх различных вирусов, ставят под сомнение простую идею о том, что инфекции повсеместно пагубно влияют на психическое здоровье, и указывают на более сложное взаимодействие между иммунной системой и мозгом.Не все результаты оказались защитными. Исследование также предоставило генетические доказательства, подтверждающие причинно-следственную связь между некоторыми вирусными инфекциями и повышенным риском развития большого депрессивного расстройства. Генетическая предрасположенность к вирусу Эпштейна-Барр, распространённому герпесвирусу, известному как возбудитель мононуклеоза, была связана с несколько повышенным риском развития большого депрессивного расстройства.Генетическая предрасположенность к полиовирусной инфекции также была связана с повышением риска развития этого заболевания на 3%. Эти результаты согласуются с предыдущими исследованиями, предполагающими, что нейровоспаление, вызванное такими вирусами, как вирус Эпштейна-Барр, может играть роль в биологии депрессии. Однако в отношении маниакальных эпизодов исследователи не обнаружили значимой причинно-следственной связи ни с одним из двенадцати исследованных ими вирусов.Исследователи провели многочисленные анализы чувствительности для подтверждения надежности своих результатов. Эти тесты помогли исключить возможность влияния генетических вариантов на психические расстройства через пути, не связанные с вирусными инфекциями, – потенциальную проблему, известную как горизонтальная плейотропия. Согласованность результатов, полученных с использованием различных статистических моделей, укрепила выводы авторов о причинно-следственных связях.Исследование имеет ряд важных ограничений. Генетические данные, использованные в анализе, были получены исключительно от лиц европейского происхождения. В связи с этим результаты могут быть неприменимы к представителям других этнических групп, у которых генетическая предрасположенность и факторы окружающей среды могут различаться. Данные также не позволяют проводить анализ с учётом возраста и пола, которые могут быть значимыми переменными во взаимосвязи между инфекциями и психическим здоровьем.Необходимы дальнейшие исследования для изучения этих связей в более разнообразных группах населения и изучения конкретных биологических механизмов, лежащих в основе как повышающих риск, так и защитных эффектов. Понимание того, как иммунный ответ на вирус может защитить мозг от определённых психических расстройств, может открыть новые возможности для профилактики и лечения.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки