Диетолог назвала лучшие продукты для восполнения витамина D

С наступлением осени многие сталкиваются с упадком сил, плохим настроением и хронической усталостью. Частой причиной этого является дефицит витамина D, который перестаёт синтезироваться в коже из-за нехватки солнечного света. О том, какие продукты помогут восполнить его нехватку, рассказала диетолог Лариса Никитина.Эксперт выделила несколько ключевых продуктов, которые стоит включить в осенний рацион.Жирная рыба. Лосось, скумбрия и сельдь — чемпионы по содержанию витамина D. Всего одна порция дикого лосося (100 г) может содержать до 1000 МЕ, что покрывает большую часть суточной нормы.Печень трески и рыбий жир. Всего одна чайная ложка масла печени трески даёт около 450 МЕ витамина, а также витамин А и полезные жиры.Яйца. Витамин D содержится в желтке. Одно яйцо обеспечивает около 5% суточной потребности.Грибы. Это единственный растительный источник витамина D, особенно если они были выращены под ультрафиолетом.Обогащённые продукты. В продаже можно найти молоко, растительное молоко (соевое, овсяное) и соки, в которые производители добавили витамин D.Диетолог напомнила, что рекомендованная норма для взрослых — около 600 МЕ в сутки, но оптимальный уровень может быть выше. Однако самостоятельно назначать себе высокие дозы добавок опасно: это может привести к нарушению обмена кальция и отложению солей в сосудах. Приём препаратов должен проходить только под контролем врача на основе анализа крови.

