Диетолог назвала лучшие продукты для восполнения витамина D
Эксперт выделила несколько ключевых продуктов, которые стоит включить в осенний рацион.
Жирная рыба. Лосось, скумбрия и сельдь — чемпионы по содержанию витамина D. Всего одна порция дикого лосося (100 г) может содержать до 1000 МЕ, что покрывает большую часть суточной нормы.
Печень трески и рыбий жир. Всего одна чайная ложка масла печени трески даёт около 450 МЕ витамина, а также витамин А и полезные жиры.
Яйца. Витамин D содержится в желтке. Одно яйцо обеспечивает около 5% суточной потребности.
Грибы. Это единственный растительный источник витамина D, особенно если они были выращены под ультрафиолетом.
Обогащённые продукты. В продаже можно найти молоко, растительное молоко (соевое, овсяное) и соки, в которые производители добавили витамин D.
Диетолог напомнила, что рекомендованная норма для взрослых — около 600 МЕ в сутки, но оптимальный уровень может быть выше. Однако самостоятельно назначать себе высокие дозы добавок опасно: это может привести к нарушению обмена кальция и отложению солей в сосудах. Приём препаратов должен проходить только под контролем врача на основе анализа крови.
