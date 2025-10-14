Диетолог предупредила об опасности цитрусовых

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности цитрусовых для некоторых людей.В беседе с «Радио 1» 10 октября специалист отметила, что важно помнить золотое правило медицины: токсичность любого вещества, даже самого полезного, определяется его дозой.Эксперт отметила, что в любой пище можно найти как пользу, так и вред — всё зависит от количества. Она подчеркнула, что особенно осторожно стоит употреблять цитрусовые людям с заболеваниями ЖКТ и аллергикам, поскольку высокая концентрация кислот раздражает слизистую оболочку. Диетолог сравнила это с пилингом: полезный в меру, он при чрезмерном использовании вызывает воспаление.Она также напомнила о содержании сахара в цитрусовых, избыток которого может свести их пользу на нет. При хронических заболеваниях специалист рекомендовала проконсультироваться с врачом

