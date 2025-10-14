Психолог назвал способы справиться с осенней хандрой

Психолог и эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин рассказал, как победить осеннюю хандру.Эксперт отметил, что одна из главных причин упадка настроения — постоянное внимание к неприятным событиям, например к снегопадам или пробкам.По его словам, многократное обсуждение подобных ситуаций только усиливает внутреннее напряжение. Эксперт советует воспринимать трудности как временные препятствия и акцентировать внимание на том, что они преодолимы.Он подчеркнул, что важно давать себе пространство для положительных эмоций и не превращать погодные явления в личную катастрофу. По его мнению, настроение напрямую зависит от отношения к событиям.Ранее, 13 октября, психолог Сергей Ланг рекомендовал сфокусироваться на позитивных сторонах осени для борьбы с хандрой. По его словам, осень — отличное время для работы, саморазвития, продвижения по карьерной лестницеВ этот же день психолог Валерий Гафаров рассказал, что осенняя хандра имеет в том числе физиологические причины. Речь идет о нарушении циркадного ритма и проблемы со сном. Кроме того, осенняя хандра может развиться из-за дефицита витамина D и хронического стрессаТогда же клинический и спортивный психолог Наталия Зязина объяснила, что катание на велосипеде помогает справиться со стрессом благодаря своей цикличности, напоминающей медитацию. Зязина отметила, что велосипед погружает человека в состояние потока, улучшая психологическое состояние

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки