Россиянам объяснили порядок действий при повреждении родинки
«Обработайте травмированное место антисептиком. Используйте перекись водорода или хлоргексидин, чтобы предотвратить инфекцию», — посоветовала Антонова. Затем, по ее словам, необходимо защитить рану с помощью стерильной марлевой салфетки или бинта. Повязку нужно зафиксировать пластырем.
В первые дни после травмы стоит обратиться в больницу, продолжила врач. На приеме специалист обследует новообразование и скажет, его необходимо удалить или же можно просто наблюдать. Сама процедура удаления родинки является абсолютно безопасной и не провоцирует развитие рака кожи, подчеркнула Антонова.
