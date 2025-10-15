«Спонтанная мутация»: почему возникает синдром Крузона и можно ли выявить его во время беременности
Как выражается симптом Крузона
По его словам, синдром Крузона — это аутосомно-доминантное, наследственное, генетическое заболевание. Дети с этой патологией имеют характерный внешний вид. К симптомам синдрома Крузона относятся:
выраженная уплощенность затылка или сужение лобной части;
высокий куполообразный свод черепа;
асимметрия лицевых костей;
выраженные орбитальные гиперплазии;
широко расставленные глаза (гипертелоризм);
выпячивание глазных яблок;
ограниченное движение глазных яблок вверх;
косоглазие и нарушение бинокулярного зрения;
маленький нос с широким основанием и приподнятыми крыльями;
плоская переносица и низкая посадка ноздрей;
деформированные верхнечелюстные кости;
открытый прикус;
повышенное внутричерепное давление вследствие ограниченного объема мозга;
нарушения слуха;
неврологические нарушения;
задержка психомоторного развития;
умственная отсталость.
Откуда берется синдром Крузона
Эксперт объяснил, что тип наследования синдрома Крузона преимущественно аутосомно-доминантный.
Это означает, что для проявления заболевания достаточно одной копии дефектного гена, унаследованной от одного из родителей. Как правило, в семье есть кто-то из родственников, кто уже имеет данную болезнь, — говорит Резник.
Однако примерно половина случаев связана со спонтанными новыми мутациями, которые возникают случайно во время зачатия, отметил генетик.
Часто синдром Крузона возникает в результате спонтанных мутаций. Его можно заподозрить во время беременности, но точный диагноз ребенку ставят после его рождения. Если на УЗИ не выявлено аномалий строения черепа и лица плода, которые могут указывать на эту патологию, то без видимых признаков выявить заболевание вряд ли получится, — сказал он.
Для того чтобы диагностировать генетическое или наследственное заболевание у плода, нужно знать, что искать. Для синдрома Крузона возможны как причинные мутации, так и несколько тысяч изменений на уровне гена FGFR2. Если в семье не было данного заболевания, то на стадии внутриутробного развития оценить риск его развития будет крайне сложно, заключил собеседник «ВМ».
