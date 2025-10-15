Гинеколог назвала серьезные последствия подростковых прыщей

Прыщи и избыточный рост волос на лице — не просто эстетическая неприятность. Очень часто это первые звоночки гормональных нарушений, и одно из самых распространенных — синдром поликистозных яичников (СПКЯ). Об этом рассказала акушер-гинеколог, психолог Ольга Кушнарева.«Обычно первые проявления возникают еще в подростковом возрасте. Кажется, что прыщи — это норма взросления, временно, «пройдет». Но если высыпания держатся годами, становятся воспаленными, а волосы начинают активно расти там, где раньше не росли: на подбородке, над губой, по животу, — это повод обратиться к врачу, а не к косметологу», — указала она.При СПКЯ яичники начинают вырабатывать больше мужских гормонов, чем нужно. Они влияют на кожу и волосяные фолликулы: кожа становится жирнее, появляются акне, а волосы — жестче и темнее. Это не вина девушки, не «неправильный уход» и не «гормоны шалят от стресса» — это сигнал, что в организме нарушен баланс.СПКЯ — это не просто про кожу и волосы, отметила Кушнарева. Если вовремя не заметить и не скорректировать, с годами могут появиться проблемы с менструациями, овуляцией и, в будущем, с зачатием. Многие женщины, которые сталкиваются с бесплодием, позже вспоминают, что первые «подсказки» организм давал еще в подростковом возрасте — просто никто не объяснил, что это серьезно.«Девушки часто очень переживают из-за внешности — стесняются, замыкаются, избегают общения. Но важно знать: с вами всё в порядке. Эти симптомы не делают вас «не такой». Просто организм просит внимания. Гинеколог-эндокринолог поможет разобраться в гормональном фоне, подобрать лечение и вернуть телу баланс», — объяснила врачГлавное — не тратить годы на маски и скрабы, а вовремя понять, что прыщи и избыточный рост волос — это не косметика, а язык, на котором тело просит о помощи, заключила специалист.

