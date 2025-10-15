Лечебное растение показало защитный эффект от старения мозга
Даже у пожилых животных экстракт уменьшал количество активных форм кислорода и предотвращал повреждение клеточных мембран. Кроме того, длительное употребление базилика снижало уровень провоспалительных цитокинов TNF-? и IL-1?, что указывает на противовоспалительное действие растения.
По мнению авторов, нейропротекторный эффект связан с высоким содержанием антиоксидантных фенольных соединений, включая розмариновую и хлорогеновую кислоты. Ученые считают, что американский базилик может стать основой функциональных продуктов или нутрицевтиков, замедляющих старение мозга.
Иллюстрация к статье:
