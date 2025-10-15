Лечебное растение показало защитный эффект от старения мозга

Ученые из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул (Бразилия) доказали, что экстракт американского базилика (Ocimum americanum) способен защищать мозг от возрастных изменений. Как показали эксперименты на крысах, описанные в журнале Nutrients, добавка снижала уровень окислительного стресса и воспаления в гиппокампе — области, отвечающей за память и обучение.Даже у пожилых животных экстракт уменьшал количество активных форм кислорода и предотвращал повреждение клеточных мембран. Кроме того, длительное употребление базилика снижало уровень провоспалительных цитокинов TNF-? и IL-1?, что указывает на противовоспалительное действие растения.По мнению авторов, нейропротекторный эффект связан с высоким содержанием антиоксидантных фенольных соединений, включая розмариновую и хлорогеновую кислоты. Ученые считают, что американский базилик может стать основой функциональных продуктов или нутрицевтиков, замедляющих старение мозга.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки