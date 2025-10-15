Любителей спать на животе предупредили о последствиях
По словам врача, когда человек спит на животе, шейный отдел позвоночника длительное время остается в повернутом положении, это создает избыточную нагрузку и, как следствие, может вызвать боль в шее. Помимо этого, в такой позе увеличивается нагрузка на поясницу.
Среди других негативных последствий сна на животе Оливейра выделил утреннюю скованность в теле, покалывание в руках из-за сдавления нервов в шее и преждевременный износ позвоночника. «Такое положение также может вызывать чрезмерное давление на внутренние органы и затруднение дыхания у некоторых людей», — заключил он.
Иллюстрация к статье:
