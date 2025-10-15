Издание Nutrients озвучило три самых полезных специи
Полифенолами называют группу соединений с высокими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Они помогают защищать клетки от окислительного стресса, позитивно воздействуют на сердечно-сосудистую систему, метаболизм и процессы старения.
К исследованию привлекли 212 взрослых участников. Они заполняли анкеты, в которых оценивали частоту своего употребления 27 различных кулинарных специй и трав. Полученную информацию эксперты сопоставили с данными о содержании полифенолов из международной базы Phenol-Explorer.
Выяснилось, что в среднем участники опроса получали до 680 мг полифенолов в месяц из приправ, это около 12% от общего поступления этих веществ с пищей. Максимальный вклад вносили черный перец, корица и гвоздика — приправы с самой высокой концентрацией полифенолов.
Авторы акцентируют, что простым добавлением приправ в пищу можно добиться роста биологической ценности рациона без повышения его калорийности.
