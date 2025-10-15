Эпизодическое поедание овощей бесполезно для микрофлоры кишечника

Новое исследование швейцарских ученых, основанное на анализе искусственного интеллекта, показало, что для здоровья кишечника важна не только качественная еда, но и регулярность её потребления. Учёные установили, что эпизодическое употребление овощей и фруктов не компенсирует их отсутствие в рационе в остальное время.Внезапный интерес к салату после недели фастфуда может оказаться бесполезным жестом для кишечника. К такому выводу пришли исследователи из Швейцарской высшей технической школы Лозанны (EPFL), применившие искусственный интеллект и машинное обучение для изучения взаимосвязи между питанием и микробиомом. Их работа впервые научно демонстрирует, что регулярность здорового питания играет не менее важную роль, чем его общее качество.«Это исследование ясно показывает, что вы не можете объедаться овощами в один день, а затем питаться нездоровой пищей в течение оставшейся недели», — констатирует руководитель лаборатории цифровой эпидемиологии Марсель Салате.По его словам, нерегулярное потребление полезных продуктов фактически сводит на нет многие их положительные эффекты на микрофлору кишечника.Открытие стало возможным благодаря уникальной методологии. Исследователи проанализировали данные около тысячи участников, используя разработанное ими же приложение на базе ИИ. Оно позволяло пользователям в режиме реального времени регистрировать свой рацион, просто фотографируя еду или сканируя штрих-коды продуктов. Алгоритмы затем анализировали пищевую ценность каждого блюда, а полученные данные проверялись экспертами-диетологами. Такой подход позволил преодолеть ключевую проблему классической диетологии — неточность самоотчетов.«Исторически исследования в области питания основывались на опросах, которые люди часто заполняют неточно, — объясняет ведущий автор исследования Рохан Сингх. — Теперь ИИ позволяет осуществлять сбор данных о питании в больших масштабах и с невиданной ранее детализацией».Вторым революционным открытием стала продемонстрированная двусторонняя предсказательная связь между рационом человека и составом его микробиома. Учёные установили, что, анализируя всего один образец кала, можно с точностью до 85 процентов предсказать, чем питается человек. И наоборот — зная рацион, можно с той же точностью спрогнозировать состав кишечной микробиоты.«Для наших коллег из Калифорнийского университета в Сан-Диего, которые являются ведущими мировыми экспертами в исследованиях микробиома, это было особенно захватывающе, — делится Салате. — Получить такие данные из образца кала относительно легко, но понять чей-то рацион традиционными методами невероятно сложно».Эти результаты бросают вызов современным диетическим рекомендациям, которые чаще фокусируются на типах и количествах пищи, а не на регулярности её потребления. Салате считает, что пришло время пересмотреть эти подходы и подчеркнуть важность систематического, а не эпизодического здорового питания. Особую актуальность это приобретает в контексте желудочно-кишечных расстройств, связанных с образом жизни, которые развиваются постепенно, и где питание является одним из ключевых факторов.«Существует убедительная гипотеза, что некоторые эмульгаторы действительно могут негативно влиять на вашу микробиоту, и у нас есть первые признаки, подтверждающие это», — отмечает Салате.Учёный также выражает удовлетворение тем, что созданная ими платформа теперь открывает возможности для масштабных исследований в области питания по всему миру, сочетая удобство для пользователей с научной строгостью получаемых данных.

