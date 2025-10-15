Невидимая угроза: Врачи рассказали, как избежать тромбоза
Основными факторами развития заболевания, сообщает "МК в Волгограде", является обезвоживание, малоподвижный образ жизни, пагубные привычки, гормональная терапия и наследственность. Соответственно, отмечает врач Владимир Лучкин, избежать тромбоза поможет отказ от алкоголя и табакокурения, активный образ жизни, достаточное потребление жидкости и контроль хронических заболеваний.
При этом специалист советует, как минимум, раз в год проходить диспансеризацию. Если же риск возникновения тромбоза высок, то контроль специалиста должен быть постоянным. Кроме того, важно регулярно сдавать анализы на свертываемость крови и принимать рекомендованные препараты.
Иллюстрация к статье:
