Обучение игре на фортепьяно в раннем пожилом возрасте, может отсрочить деменцию

Болезнь Альгеймера — наиболее распространенная форма деменции — ряда фатальных неврологических заболеваний. Хотя деменция — пагубный и неизлечимый враг, у кого-то есть способы снизить риск ее возникновения. Сюда входит игра на фортепиано.Болезнь Альцгеймера, как и все формы деменции, в настоящее время неизлечима и, по большей части, неизлечима. Хотя есть некоторые лекарства, которые могут помочь облегчить симптомы заболевания, для всех пациентов это проигрышная битва. Однако, наряду с продолжающимися исследованиями реактивного лечения болезни Альцгеймера, ведется работа и по профилактическим действиям. Исследователи определили, как можно сохранить здоровье мозга, играя на пианино."Всего шесть месяцев обучения игре на фортепиано могут положительно повлиять на мозг и замедлить дегенерацию области, известной как свод. Свод — это часть мозга, отвечающая за память, и считается, что она играет ключевую роль в когнитивных способностях человека; именно на эту область, по словам ученых, могла влиять игра на фортепиано. Обучение игре на фортепиано кажется многообещающим занятием для стабилизации микроструктуры белого вещества в своде, поскольку оно адаптивно, доставляет удовольствие и само по себе полезно", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.В конце шестимесячного периода исследователи обнаружили, что структура свода у тех участников, которые научились играть на фортепиано, стабилизировались, и предположили, что сосредоточенная музыкальная практика может улучшить память у пожилых людей.Хотя шесть месяцев обучения игре на фортепиано могут не обратить вспять микроструктурные изменения в своде, все же важно начинать вмешательства до появления каких-либо клинических симптомов.

