Россиянам раскрыли самую распространенную и неочевидную причину тошноты

Гастроэнтеролог Ольга Сухарева призвала не списывать тошноту на проблемы с желудочно-кишечным трактом. В своем Telegram-канале она раскрыла россиянам самую распространенную и неочевидную причину этого состояния.«А вы знали, что жалобы на хроническую тошноту — это в 90 процентах случаев не про желудок? То есть бежать сразу делать гастроскопию вовсе не обязательно, мы там, как правило, ничего не найдем», — написала Сухарева.

