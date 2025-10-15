Стало известно, чем грозит отказ от завтрака

Регулярный отказ от завтрака напрямую связан с повышенной вероятностью развития метаболического синдрома — комплекса нарушений, включающего ожирение, гипертонию и повышенные уровни сахара и холестерина.К такому выводу учёные пришли, обобщив данные девяти масштабных исследований, охвативших десятки тысяч человекВыяснилось, что пропуск первого приёма пищи повышает риск метаболических расстройств на 10–26%. Особенно тесная связь наблюдается между отказом от завтрака и абдоминальным ожирением, а также повышенным уровнем глюкозы в крови.По мнению авторов работы, регулярный приём пищи по утрам способствует стабильной работе обмена веществ. Также привычка завтракать помогает контролировать аппетит и снижает тягу к продуктам с высоким содержанием соли, сахара и жиров.

