Стало известно, чем грозит отказ от завтрака
К такому выводу учёные пришли, обобщив данные девяти масштабных исследований, охвативших десятки тысяч человек
Выяснилось, что пропуск первого приёма пищи повышает риск метаболических расстройств на 10–26%. Особенно тесная связь наблюдается между отказом от завтрака и абдоминальным ожирением, а также повышенным уровнем глюкозы в крови.
По мнению авторов работы, регулярный приём пищи по утрам способствует стабильной работе обмена веществ. Также привычка завтракать помогает контролировать аппетит и снижает тягу к продуктам с высоким содержанием соли, сахара и жиров.
Иллюстрация к статье:
