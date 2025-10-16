Психотерапевт назвала неожиданную и при этом частую причину измен

Семейный психотерапевт назвала на неожиданную и при этом, на ее взгляд, самую частую причину измен.По словам специалистки, чаще всего причиной неверности являются неудовлетворенные потребности. «Это относится к эмоциональным или сексуальным потребностям человека и обычно включает в себя и то, и другое», — уточнила она.Психотерапевт подчеркнула, что, несмотря на то что в обществе эмоциональная измена считается допустимой, она может негативно повлиять на отношения в паре. По ее словам, при таком типе неверности создается близость, которая раньше происходила исключительно в отношениях, что может причинить боль партнеру.Специалистка также поделилась соображением, что любая измена рано или поздно должна быть раскрыта. В противном случае, по ее мнению, изменник лишает партнера права принимать самостоятельные решения касаемо отношений, что является своего рода манипуляцией.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки