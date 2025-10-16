Тerra: Хирург предупредил об опасностях сна на животе

Издание Terra опубликовало рекомендации бразильского хирурга-ортопеда Даниэля Оливейра по поводу здорового сна. Он призвал отказаться от привычки спать на животе, ведь она чревата усилением болей в шее и спине.По словам врача, подобная поза (на животе) вынуждает человека поворачивать шею. Она находится во время сна в неудобном положении, а это создает избыточную нагрузку на шейный отдел позвоночника. Это чревато сдавливанием нервов, да и мышцы напрягаются, вызывая боли.Особенно осторожными стоит быть людям в возрасте и тем, у кого имеются тромбы в шейных сосудах. Кровоток и без того в них нарушен, и при сдавливании сосудов во время сна мозг недополучает кислород и питательные вещества, что может привести к серьёзным проблемам, вплоть до скачков давления и инсульта.Страдает не только шея, но и поясница. В руках по утрам появляется покалывание, ощущение онемения, дополняет картину врач. Ещё один риск - затруднение дыхания и рост давления на внутренние органы.Опасен сон на животе и для людей с межпозвоночными грыжами, артрозом, проблемами с дыханием, беременным женщинам и тем, кто восстанавливается после операций.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки