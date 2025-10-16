Ученые изменили группу крови почек

Исследователи преобразовали почку с группой крови A в почку с группой крови O и успешно ее пересадили, о чем они сообщили в журнале Nature Biomedical Engineering. Это достижение может сократить время ожидания новых органов и спасти жизни.Пациенты с группой крови O, составляющие более половины людей, ожидающих пересадки почек, могут получить органы только от доноров с группой крови O, однако почки O группы часто пересаживают другим людям, поскольку они универсально совместимы. В результате пациенты с группой крови O обычно ждут пересадки на два-четыре года дольше, и многие из них умирают, говорится в заявлении исследователей.Традиционные методы преодоления несовместимости групп крови требуют нескольких дней интенсивного лечения для подавления иммунной системы реципиента, тогда как новый подход использует специальные ферменты для изменения органа, а не пациента.В первом эксперименте на человеке почка, преобразованная с помощью фермента, была пересажена реципиенту со смертью мозга. В течение двух дней почка функционировала без признаков быстрой иммунной реакции, способной уничтожить несовместимый орган за считанные минуты.Согласно отчету, на третий день исследователи увидели слабую реакцию, однако ущерб был гораздо менее серьезным, чем при типичном несоответствии группы крови, и появились признаки того, что организм начинает привыкать к органу.«Мы впервые наблюдаем подобное на модели человека», — сказал Стивен Уизерс из Университета Британской Колумбии, один из руководителей разработки фермента. «Это даёт нам бесценную информацию о том, как улучшить долгосрочные результаты».Исследователи заявили, что следующим препятствием станет получение разрешения регулирующих органов на проведение клинических испытаний.Исследователи сообщают, что экспериментальная генная терапия, испытанная на мышах, однажды может помочь защитить от заболевания почек, вызванного диабетом 1 типа.«Заболевание почек — серьезное и изменяющее жизнь осложнение диабета, которое может бессимптомно прогрессировать в течение многих лет», — заявила Фэй Райли, руководитель отдела исследований и коммуникаций в Diabetes UK.Предыдущие исследования показали, что белок VEGF-C помогает поддерживать здоровье кровеносных сосудов в клубочках — крошечных фильтрах почек, которые удаляют отходы и токсины из крови.В лабораторных экспериментах исследователи использовали безвредный вирус для доставки гена человеческого VEGF-C в клетки почек человека в пробирках и в клетки почек мышей с диабетом 1 типа.Исследователи сообщили в журнале Molecular Therapy, что клетки в пробирке вырабатывали функциональный VEGF-C.Исследователи обнаружили, что у мышей после лечения не только почки стали работать лучше, но и клубочки оказались защищены от повреждений.«Существует острая необходимость в новых методах лечения для предотвращения поражения почек у людей с диабетом, и этот новый подход впервые устраняет первопричину», — сказала Райли.Лечение привело к снижению уровня белка альбумина в моче на 64%, который является распространённым признаком заболевания почек. Это снижение более чем в два раза превышает рекомендуемые Американской диабетической ассоциацией показатели для замедления прогрессирования хронической болезни почек.«Это многообещающее исследование может привести к созданию совершенно нового способа защиты почек у людей с диабетом и предотвращения разрушительной почечной недостаточности», — сказала Райли.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки