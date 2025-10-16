Перечислены восемь продуктов для борьбы с осенней хандрой
«Включение тыквы и батата в такие блюда, как супы, жаркое и гарниры, рекомендуется для борьбы с усталостью, часто сопровождающей сезонные изменения», — пояснила Даниэле. Также она призвала разнообразить ежедневное меню с помощью винограда и граната.
Специалистка посоветовала добавить в рацион и бобовые. Они содержат много триптофана, который способствует выработке в организме серотонина — гормона счастья. Помимо этого, Даниэле порекомендовала есть грибы, темный шоколад и орехи — натуральный источник магния, омега-3 — жирных кислот и антиоксидантов, которые положительно влияют на работу нервной системы, а также улучшают память и концентрацию внимания.
Иллюстрация к статье:
