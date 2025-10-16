Врач объяснила, как обтягивающая одежда вредит здоровью

Мы носим обтягивающую и тесную одежду по разным причинам. Однако если делать так часто, то это может вызвать различные проблемы со здоровьем.Катрина Картер, физиотерапевт, объяснила, чем может быть опасно ношение слишком тесных или обтягивающих вещей.Проблемы с дыханием. Ношение тесной одежды может нарушить работу лёгких из-за давления. Если вы надеваете спортивный бюстгальтер, это может негативно сказаться на основном обмене веществ, то есть на скорости, с которой организм сжигает калории.Изменения осанки и нарушения опорно-двигательного аппарата. Тесные брюки и ремни при регулярном ношении со временем приводят к смещению таза и мышечному дисбалансу. Давление на живот тесной одежды также влияет на позвоночник.Сдавливание нервов. Это состояние известно также как парестетическая мералгия. Оно имеет такие симптомы, как онемение, боль, ощущение покалывания, холода или жжения на коже без прикосновения.Проблемы с желудочно-кишечным трактом. Ношение тесной одежды, которая повышает внутрибрюшное давление, может вызвать в том числе усугубление кислотного рефлюкса. Это особенно актуально, если в такой одежде вы находитесь во время еды. Слишком тесные вещи могут стать причиной плохого пищеварения, запоров, могут усугубить симптомы проблем с желудком, усилить боль.Изменение работы мозга. Согласно научным исследованиям, мозговые волны, возникающие при ношении различных видов одежды, оказывающей давление, меняются в зависимости от её плотности. Это связано с дискомфортом, который вы испытываете при этом.Здоровье сердца. Ношение тесной одежды может увеличить пульс у некоторых людей. Это усиливает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.Гормональные и репродуктивные проблемы. Тесная одежда может увеличить количество гормонов, выделяемых с мочой. У мужчин это также может вызвать повышение уровня фолликулостимулирующего гормона, что приведёт к снижению количества сперматозоидов. Тесное и не пропускающее воздух нижнее бельё может увеличить риск возникновения вагинальных грибковых инфекций.Проблемы со здоровьем органов. Слишком тесная одежда может нарушить кровоснабжение органов. Со временем это может вызвать нарушение их работы и их повреждение.

