Диетолог связала фруктовые соки с сахаром с риском развития подагры
По словам врача, заболевание чаще возникает у людей, придерживающихся нездоровой растительной диеты — с низким содержанием цельнозерновых продуктов и высоким уровнем рафинированных злаков и сладких напитков.
«Раньше подагру называли «болезнью королей» и связывали с избыточным потреблением мяса и алкоголя. Сегодня к этому списку добавились подслащенные фруктовые соки и рафинированные продукты. Чтобы снизить риски, важно придерживаться здоровой растительной диеты, богатой клетчаткой, цельными злаками и маложирными молочными продуктами», — отметила Дианова.
По ее словам, умеренное употребление рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами, также может быть полезно, поскольку такая диета помогает снижать хроническое воспаление в организме.
Иллюстрация к статье:
