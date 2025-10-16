Диетолог связала фруктовые соки с сахаром с риском развития подагры

Фруктовые соки с добавленными сахарами и другими подсластителями повышают риск развития подагры. Об этом 16 октября рассказала диетолог и гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.По словам врача, заболевание чаще возникает у людей, придерживающихся нездоровой растительной диеты — с низким содержанием цельнозерновых продуктов и высоким уровнем рафинированных злаков и сладких напитков.«Раньше подагру называли «болезнью королей» и связывали с избыточным потреблением мяса и алкоголя. Сегодня к этому списку добавились подслащенные фруктовые соки и рафинированные продукты. Чтобы снизить риски, важно придерживаться здоровой растительной диеты, богатой клетчаткой, цельными злаками и маложирными молочными продуктами», — отметила Дианова.По ее словам, умеренное употребление рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами, также может быть полезно, поскольку такая диета помогает снижать хроническое воспаление в организме.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки