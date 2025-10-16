Врач Соломатина: разгрузочные дни помогут восстановиться после переедания

Разгрузочные дни помогут организму восстановиться после переедания, это особенно актуально после праздников или застолий. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.По ее словам, в такие дни важно исключить из рациона тяжелую пищу, особенно мясо, и отдавать предпочтение овощам, легким супам, продуктам, богатым клетчаткои?. Врач пояснила, что такое питание улучшит работу желудочно-кишечного тракта, облегчит переваривание и вывод продуктов распада.«Они помогают убрать излишки жидкости и облегчить состояние, но не приведут к значительнои? потере веса. Если цель — снижение массы тела, нужны системныи? подход и изменение рациона», — отметила Соломатина.Эксперт добавила, что разгрузочные дни противопоказаны людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), сахарным диабетом, проблемами с щитовиднои? железои?, беременным, детям и пожилым.Доктор медицинских наук, эндокринолог и диетолог Анна Гончарова до этого говорила, что натуральные ферменты и пряности помогут быстрее справиться с тяжестью в желудке после переедания. Так, например, можно съесть небольшое количество хрена или горчицы, выпить чай с имбирем, лимоном, мятой или ромашкой. Кроме того, справиться с проблемой эффективно помогут несколько ягод клюквы или брусники или мелко натертая сырая морковь.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки