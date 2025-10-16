Врач рассказал о полезных свойствах тыквы

Тыква служит ценным источником бета-каротина (провитамина А), который при тепловой обработке не теряет своих свойств, а в организме преобразуется в активный витамин А. Об этом сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.«При термической обработке, особенно при варке, часть водорастворимых витаминов (например, витамин С и некоторые витамины группы B) действительно частично разрушается. Однако жирорастворимые витамины (А, Е) и минералы сохраняются значительно лучше», — отметил врач.По словам специалиста, тыквенный суп обладает разнообразными терапевтическими и профилактическими свойствами.«Среди них поддержка иммунитета благодаря высокому содержанию витаминов А и С, антиоксидантная защита (каротиноиды и витамин Е замедляют процессы старения и снижают риск хронических заболеваний), нормализация пищеварения за счет клетчатки и поддержка сердечно-сосудистой системы. Калий и магний в составе тыквы помогают регулировать артериальное давление», — рассказал Белоусов.Он отметил, что, несмотря на гипоаллергенность тыквы, определенные ограничения к ее употреблению всё же существуют. С осторожностью следует употреблять продукт при сниженной кислотности желудка и мочекаменной болезни, поскольку в больших количествах он способен усугубить эти состояния.«В остальных случаях тыквенный суп можно считать диетическим и рекомендованным блюдом. Для профилактики и поддержания общего здоровья достаточно употреблять тыквенный суп 2–3 раза в неделю в сезон (осень — зима). Это обеспечит организм необходимыми антиоксидантами, витаминами и клетчаткой без риска гипервитаминоза или дисбаланса», — резюмировал Белоусов.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки