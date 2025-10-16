Для похудения, здоровья кишечника и костей: когда лучше всего есть йогурт

Йогурт, приготовленный из ферментированного молока, - один из самых популярных молочных продуктов. Если его употреблять в определённое время суток, можно усилить его преимущества для здоровья.Для здоровья кишечникаЗдесь лучших вариантов два: за полчаса до приёма пищи и во время еды. Йогурт содержит пробиотики, улучшающие здоровье кишечника. Это лактобактерии, стрептококки и бифидобактерии. А вот худшее время для употребления йогурта с точки зрения работы кишечника - это через 30 минут после еды: учёные обнаружили, что лактобациллы в таком случае не выживали в больших количествах.Для похуденияЛучше всего для снижения веса есть йогурт как закуску, как замену какого-то ингредиента, как десерт, на завтрак, перед едой. Регулярное его употребление помогает поддержать стабильную массу тела.Для укрепления костейЕшьте для этого йогурт в одно и то же время каждый день или после тренировки. В целом употребление йогурта в любое время дня помогает сделать кости крепче. У людей, которые едят больше йогурта, обычно имеют более высокую минеральную плотность костей.

