Диетолог Соломатина рассказала, как правильно выбрать продукты для перекуса при болезнях ЖКТ
По словам врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, при сильном голоде вырабатывается желудочный сок. Он обжигает кислотой орган, что вредно при болезнях желудочно-кишечного тракта, например, гастрите.
При этом, в разговоре с Москвой 24 Соломатина уточнила, что при болезнях ЖКТ нельзя употреблять в качестве перекуса орехи, ягоды и сухомятку.
Необходимы продукты, которые будут обволакивать слизистую и защищать ее. Это супы-пюре, каши, бананы, подчеркнула диетолог.
