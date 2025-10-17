Врач дала советы по правильной сдаче анализов крови

Врач Изабель Виньяс дала несколько советов по правильной сдаче анализов крови, которые помогут получить более точные результаты.Измерение уровня таких гормонов, как эстрогены, ЛГ, ФСГ, тестостерон, ДГЭА и пролактин, женщинам необходимо проводить между третьим и шестым днем менструального цикла, заявила Виньяс. Для мужчин, по ее словам, рекомендаций в этом случае никаких нет.Если необходимо проверить уровень кортизола, то, по словам специалистки, делать это нужно либо рано утром, либо в 23:00. При этом перед анализом на уровень сахара в крови стоит воздержаться от еды на протяжении нескольких часов. Что касается гематокрита и мочевины, обезвоживание приводит к изменению этих показателей, поэтому не надо прекращать пить воду.«Если вам предстоит измерить уровень КФК, трансаминаз, ЛДГ или креатинина, не занимайтесь интенсивными физическими упражнениями два-три дня, поскольку разрушение мышечных волокон может изменить эти показатели», — заключила Виньяс.

