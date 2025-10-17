Эндокринолог назвала главные признаки «гормонального сбоя»

Первые признаки «гормонального сбоя» сложно заметить из-за быстрого темпа жизни. Поэтому желательно ежедневно контролировать свое самочувствие, так как иногда симптомы нездоровья могут казаться незначительными, а под маской недомогания может скрываться так называемый гормональный сбой. Об этом рассказала врач-эндокринолог «Инвитро» Валерия Иваницкая.Она отметила, что как такового понятия «гормональный сбой» в медицине не существует. Как правило, под ним подразумевается избыточная или недостаточная выработка гормонов эндокринными железами. К неспецифическим признакам относятся общая слабость, повышенная утомляемость, длительная субфебрильная лихорадка (температура 37,1–38 градусов), ночная потливость, головная боль, потеря или набор веса, тошнота, сухость и шелушение кожи, кожные высыпания, выпадение волос на голове, отеки, поражение ногтей.«К специфическим признакам относят: потемнение (гиперпигментация) кожных покровов в местах трения (шея, локти, складки), шрамов, избыточный рост волос на лице и теле у женщин, нарушение менструального цикла, снижение либидо, эректильную дисфункцию у мужчин, увеличение размеров кистей и стоп и укрупнение черт лица у взрослого человека», — предупредила Иваницкая.Кроме того, среди симптомов широкие растяжки бордового цвета на теле, округление лица, неконтролируемые потеря или набор массы тела с центральным типом ожирения (избыточное отложение жира на животе и туловище при относительно тонких конечностях), истончение кожи.Для оценки соответствия веса человека его росту, а также с целью выявления наличия недостаточного, избыточного веса или ожирения применяют расчетный параметр — индекс массы тела (ИМТ). Это отношение массы тела в килограммах к квадрату роста в метрах: вес (кг) / рост (м?). Для взрослого человека критерием недостаточной массы тела служит показатель менее 18,5; ИМТ от 18,5 до 25 считается нормальным; признаком избыточного веса является ИМТ от 25 до 29,9. Значение ИМТ от 30 и выше указывает на наличие ожирения. Для более точной оценки нарушений веса необходимо учитывать также окружность талии и биоимпедансный анализ состава тела.При резких изменениях веса без изменения рациона питания можно заподозрить проблемы с железами внутренней секреции: щитовидной, поджелудочной, надпочечниками.Избыток продукции гормонов щитовидной железы (гипертиреоз) приводит к ускорению метаболизма и, соответственно, к потере веса. Напротив, их недостаточная выработка (гипотиреоз) замедляет метаболизм и закономерно приводит к увеличению массы тела. Недостаток кортизола при надпочечниковой недостаточности — причина низкой массы тела, а его избыток при синдроме Иценко-Кушинга является установленной причиной набора массы и изменения распределения жира в теле.«Без специального назначенного врачом лечения нормализовать вес в таких случаях будет сложно и даже невозможно. В первую очередь для нормализации массы тела необходимо скорректировать питание, в частности его калорийность», — указала врач.Она отметила, что для эффективного и устойчивого процесса нормализации веса необходим комплексный подход: изменение питания с акцентом на его качество и калорийность, повышение ежедневной двигательной активности, управление стрессом, нормализация сна, а также консультация лечащего врача для проведения диагностики и коррекции возможных гормональных нарушений.Научный сотрудник кафедры нейробиологии, социальных наук и здравоохранения Каролинского института, возглавившая исследование, Эбигейл Дав 4 октября рассказала о зависимости процесса старения мозга от качества сна. Она также предположила, что из-за способности модифицировать сон, возможно, удастся предотвратить ускоренное старение мозга и даже снижение его когнитивных функций.

