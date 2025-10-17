Биотехнолог опровергла миф о вреде дрожжевого хлеба
По словам биотехнолога, дрожжи никак не могут повлиять на нарушение микрофлоры кишечника.
«Дрожжи — это одноклеточные грибы, которые в том числе состоят из белков, [которые разрушаются] уже при температуре от +50 до +60 градусов, что приводит к гибели клетки. В связи с этим при попадании в печь, разогретую до температуры +200 градусов, все дрожжи, находящиеся в тесте, погибают», — пояснила Золотарева.
К тому же фармацевт отметила, что подобные мифы часто необходимы для продвижения другого продукта. Она рекомендовала обращать внимание на авторитетные исследования в области пищевой безопасности и диетологии для адекватного восприятия тех или иных фактов или вымыслов.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий