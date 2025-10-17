Биотехнолог опровергла миф о вреде дрожжевого хлеба

На просторах интернета долгое время существовал миф о вреде бездрожжевого хлеба для здоровья человека. В беседе кандидат фармацевтических наук, старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева развеяла этот миф.По словам биотехнолога, дрожжи никак не могут повлиять на нарушение микрофлоры кишечника.«Дрожжи — это одноклеточные грибы, которые в том числе состоят из белков, [которые разрушаются] уже при температуре от +50 до +60 градусов, что приводит к гибели клетки. В связи с этим при попадании в печь, разогретую до температуры +200 градусов, все дрожжи, находящиеся в тесте, погибают», — пояснила Золотарева.К тому же фармацевт отметила, что подобные мифы часто необходимы для продвижения другого продукта. Она рекомендовала обращать внимание на авторитетные исследования в области пищевой безопасности и диетологии для адекватного восприятия тех или иных фактов или вымыслов.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки