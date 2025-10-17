Названа самая опасная для психики эмоция

Психиатр Мариан Рохас Эстапе заявила, что чувство вины негативно отражается на состоянии психики. Почему эта эмоция считается самой опасной для ментального здоровья, она объяснилв в беседе«Вина — это токсичная эмоция, которая привязывает нас к прошлому и мешает двигаться вперед», — предупредила Эстапе. Это чувство высасывает энергию, является причиной депрессии и затрудняет принятие решений.Вина, продолжила врач, возникает, когда человек чувствует, что поступил неправильно или не оправдал как своих, так и чужих ожиданий. Особенно опасно, если человек зацикливается на этом состоянии. «Чем больше мы размышляем об ошибке, тем сильнее укореняем это чувство и тем больше отстраняемся от своего поведения (избегаем извинений, откладываем разговоры, прекращаем попытки). В результате жизнь не сосредоточена на настоящем», — пояснила Эстапе.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки