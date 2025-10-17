Врач Титова: суши с газировкой превращают желудок в вялый мешок

Суши и роллы не стоит комбинировать с газированными напитками, в том числе с шампанским, другой тяжелой пищей и с большим количеством васаби, рассказала старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского Университета, гастроэнтеролог Екатерина Титова.«Тошнота после комбинации суши с шампанским или другой газировкой — классическая история. Роллы — это сложная для переваривания смесь. Шампанское, кока-кола или даже минеральная вода создают в желудке пузырьки газа. Эти газы растягивают стенки желудка, нарушая его моторику — функцию продвижения пищи. В результате желудок может превратиться в «вялый мешок», — объяснила Титова.Также газы, выделяющиеся от газированных напитков, по словам врача, могут расслабить сфинктеры, регулирующие выброс пищеварительных ферментов, таких как липаза.«Такое сочетание может спровоцировать обострение панкреатита. Результат — желудок не справляется с нагрузкой, и организм пытается избавиться от содержимого через тошноту. По этим же причинам не стоит сочетать суши и роллы с другими тяжелыми для переваривания продуктами — чипсами, жареным мясом. От большого количества острого соуса васаби тоже стоит отказаться, — нередки случаи, когда такое сочетание может вызвать ожог слизистой», — заключила доктор.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки