Более сильные мышцы предотвращают повреждения органов, связанные с ожирением

Исследователи выяснили, что люди с избыточным весом, а также с более сильным хватом руки, реже страдают заболеваниями сердца, печени или почек, связанными с ожирением. Кроме того, у них была ниже вероятность преждевременной смерти.«Наши результаты показывают, что мышечная сила — это мощный ранний признак того, кто из людей с избыточным весом подвержен наибольшему риску развития дисфункции органов, вызванной ожирением», — заявил соавтор исследования Юнь Шэнь из Центра биомедицинских исследований Пеннингтона в Батон-Руж, штат Луизиана.«Поскольку силу хвата легко измерить, а ее можно улучшить с помощью силовых тренировок, это исследование указывает на практичный и недорогой способ выявления лиц из группы риска и принятия мер на ранней стадии», — сказал Шэнь.В рамках исследования учёные проанализировали данные более 93 000 участников UK Biobank, масштабного проекта медицинских исследований в Великобритании. Команда наблюдала за этими людьми в среднем более 13 лет.Они специально сосредоточились на людях с «доклиническим ожирением», когда уровень жира в организме выше среднего, но ожирение не вызывает проблем со здоровьем, связанных с органами.Результаты показали, что по мере увеличения силы хвата у участников значительно снизился риск возникновения проблем со здоровьем, связанных с ожирением.Исследование показало, что наибольшую пользу от увеличения мышечной силы получают чернокожие люди, женщины и некурящие.Исследователи утверждают, что мышечная масса может помочь людям лучше бороться с воспалениями, связанными с избыточным жиром.«Эти результаты подчеркивают важность улучшения мышечной массы и силы при доклиническом ожирении», — заключили исследователи в своей статье.Однако авторы отметили, что их исследование может продемонстрировать лишь ассоциацию, а не причинно-следственную связь между мышечной силой и снижением риска ожирения. Для подтверждения результатов необходимы дальнейшие исследования.

