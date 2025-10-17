Специалисты рассказали, какие продукты богаты витаминами

Для нормального функционирования, развития и защиты организма человеку необходимо большое количество витаминов. И с приходом холодной поры годы получать витамины становится все сложнее. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в каких продуктах содержится наибольшее количество витаминов.Как сообщает "Волгоградская правда.ру", витамин А в достаточном количестве получить можно из таких продуктов, как печень, рыбий жир, морковь, шпинат, облепиха, чернослив и абрикос. Витамины группы В содержатся в орехах, твороге, яйцах, листовых зеленых овощах, бобовых и крупах.Что касается витамина D, то в наибольше степени он содержится в морепродуктах, коровьем молоке и сливочном масле. Витамином С богаты свежие овощи, зелень и фрукты. Витамин К также встречается в большом количестве овощей и печени.

