Специалисты рассказали, какие продукты богаты витаминами
Как сообщает "Волгоградская правда.ру", витамин А в достаточном количестве получить можно из таких продуктов, как печень, рыбий жир, морковь, шпинат, облепиха, чернослив и абрикос. Витамины группы В содержатся в орехах, твороге, яйцах, листовых зеленых овощах, бобовых и крупах.
Что касается витамина D, то в наибольше степени он содержится в морепродуктах, коровьем молоке и сливочном масле. Витамином С богаты свежие овощи, зелень и фрукты. Витамин К также встречается в большом количестве овощей и печени.
