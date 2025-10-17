ПНИПУ: алкоголь более губителен для печени, чем сладкая газировка

Употребление сладких газированных напитков способствует накоплению жира в клетках печени, однако алкоголь оказывает более прямое токсическое действие, повышая риск развития цирроза и других тяжелых заболеваний. Об этом «Газете.Ru» рассказал Антон Белкин, младший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха (ПНИПУ).Эксперт отметил: в интернете набирают обороты сенсационные сравнения, ставящие сладкую газировку в один ряд с алкоголем по уровню вреда. «Диетический» вариант и вовсе позиционируют как наиболее губительный.«Основная проблема классической колы, как и многих других сладких газировок, кроется в ее регулярном употреблении. Главный враг — это огромное количество сахара. Его избыток в рационе — это прямой путь к рискам развития инсулинорезистентности, состояния, когда клетки организма перестают правильно реагировать на инсулин, что может стать шагом к диабету второго типа», — объяснил ученый.Эксперт предупредил, что не стоит забывать и о сахарозаменителях, которые часто встречаются даже в обычной коле, таких как фруктоза. При постоянном употреблении она способствует накоплению жира в клетках печени.«Ряд экспериментов на животных показал, что искусственные подсластители способны нарушать состав кишечной микрофлоры. Они стимулируют размножение условно-патогенных бактерий. Такой дисбаланс микробиома считается одним из факторов риска развития заболеваний сердца и эндокринной системы. Однако если сравнивать колу и алкоголь, утверждение о том, что газированный напиток вреднее спиртного, является мифом», — уточнил Белкин.Ученый отмечает, что алкоголь является прямым гепатотоксином — веществом, целенаправленно повреждающим клетки печени (гепатоциты). При регулярном воздействии он становится прямой причиной развития цирроза и других тяжелых заболеваний этого органа. Кола, в свою очередь, не содержит веществ с прямым токсическим действием.Эксперт напомнил, что вред газировки проявляется при систематическом злоупотреблении — через развитие ожирения печени или создание дополнительной нагрузки на системы детоксикации от химических добавок.

