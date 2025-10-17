Нарушение сердечного ритма: почему возникает и как его узнать

Когда сердцебиение выбивается из нормального ритма, врачи говорят о нарушении сердечного ритма или об аритмии сердца, которая может быть очень опасной в зависимости от разновидности.Здоровое сердце имеет устойчивый ритм пульсации, хотя в некоторых обстоятельствах может биться быстрее или медленнее обычного.Если возникает нарушение сердечного ритма, сбой в сердцебиении вызывается не внешними факторами, а патологическими причинами (обычно физического свойства).Наличие сердечной аритмии фиксируется врачами, когда сердце бьется слишком быстро или слишком медленно в течение длительного времени, не возвращаясь к нормальному ритму. Врач-кардиолог Анна Панова заметила в комментарии, что медики различают три вида нарушений сердечного ритма.Аритмия (сердце бьется нерегулярно).Брадикардия (бьется слишком медленно, менее 50 раз в минуту).Тахикардия (бьется слишком быстро, 100 и более ударов в минуту).При этом аритмия также может возникать в сочетании с двумя другими разновидностями.Что в первую очередь вызывает сердечную аритмию?«Если возникает сердечная аритмия, значит, имеется нарушение электрического импульса, который запускает сердцебиение», - уточнила Панова.Способствовать нарушению электрического импульса могут следующие факторы.Дисфункции щитовидной железы.Прием стимуляторов: алкоголя, никотина, кофеина и других.Нервозность, страх, волнение.Некоторые лекарства: антидепрессанты, от астмы, от гипотиреоза, от рака.Легочная эмболия.Миокардит.Дефицит калия.Как узнать нарушение сердечного ритма.Пострадавшие люди могут чувствовать следующие симптомы сердечной аритмии:головокружениедурнота, обмороктрепыхание, учащенное биение сердцасудорогистеснение и боль в груди.Сердечную аритмию, если она имеется, важно держать под контролем, знать ее тип. Для этого необходимо провести обследование, консультироваться с врачом, принимать назначенные лекарства. В некоторых случаях сердечные аритмии приводят к инсульту, сердечному приступу, сердечной недостаточности, эмболии или даже внезапной сердечной смерти.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки