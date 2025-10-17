Нарушение сердечного ритма: почему возникает и как его узнать
Здоровое сердце имеет устойчивый ритм пульсации, хотя в некоторых обстоятельствах может биться быстрее или медленнее обычного.
Если возникает нарушение сердечного ритма, сбой в сердцебиении вызывается не внешними факторами, а патологическими причинами (обычно физического свойства).
Наличие сердечной аритмии фиксируется врачами, когда сердце бьется слишком быстро или слишком медленно в течение длительного времени, не возвращаясь к нормальному ритму. Врач-кардиолог Анна Панова заметила в комментарии, что медики различают три вида нарушений сердечного ритма.
Аритмия (сердце бьется нерегулярно).
Брадикардия (бьется слишком медленно, менее 50 раз в минуту).
Тахикардия (бьется слишком быстро, 100 и более ударов в минуту).
При этом аритмия также может возникать в сочетании с двумя другими разновидностями.
Что в первую очередь вызывает сердечную аритмию?
«Если возникает сердечная аритмия, значит, имеется нарушение электрического импульса, который запускает сердцебиение», - уточнила Панова.
Способствовать нарушению электрического импульса могут следующие факторы.
Дисфункции щитовидной железы.
Прием стимуляторов: алкоголя, никотина, кофеина и других.
Нервозность, страх, волнение.
Некоторые лекарства: антидепрессанты, от астмы, от гипотиреоза, от рака.
Легочная эмболия.
Миокардит.
Дефицит калия.
Как узнать нарушение сердечного ритма.Пострадавшие люди могут чувствовать следующие симптомы сердечной аритмии:
головокружение
дурнота, обморок
трепыхание, учащенное биение сердца
судороги
стеснение и боль в груди.
Сердечную аритмию, если она имеется, важно держать под контролем, знать ее тип. Для этого необходимо провести обследование, консультироваться с врачом, принимать назначенные лекарства. В некоторых случаях сердечные аритмии приводят к инсульту, сердечному приступу, сердечной недостаточности, эмболии или даже внезапной сердечной смерти.
