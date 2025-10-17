Системная красная волчанка является аутоиммунным заболеванием, одним из пусковых механизмов его развития является обилие ультрафиолета.О том, что отдых в солнечных краях может спровоцировать развитие волчанки или ее обострение, рассказала в интервью ревматолог Яна Лейнеман. Медик назвала его среди причин, которые провоцируют возникновение острых симптомов этого заболевания (в их ряду также имеются перенесенные стрессовые события, вирусные инфекции).«Часто первые симптомы системной красной волчанки начинают проявляться после длительного отдыха на море», - цитирует Яну Лейнеман портал «Доктор Питер».Медик подчеркнула, что избыток солнечного ультрафиолета является очень весомым триггером возникновения заболевания. Именно в наиболее солнечные месяцы года оно манифестирует или напоминает о себе обострением, будучи диагностированной хронической болезнью.По словам Лейнеман, системная красная волчанка может проявляться как ОРВИ – при этом наблюдаются повышенная температура, общая слабость, насморк.«Кожные проявления недуга, как правило, развиваются позднее: одним из самых характерных является так называемая «аллергия» на солнце – фотосенсибилизация», - добавила ревматолог.

