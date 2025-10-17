Россиян предупредили о вреде ароматических средств в квартире

Ароматические средства для дома могут нести вред здоровью. Об этом октября сообщил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.«Запахи в доме — это не просто дискомфорт, а химические сигналы, которые могут свидетельствовать о серьезных опасностях для здоровья», — заявил Дорохов в беседе с Lenta.ru.Он добавил, что многие популярные ароматические средства превращают дом в ловушку невидимых токсинов. По мнению ученого, особенно опасны дезодоранты с «нежным ароматом», которые часто содержат синтетические мускусы, не выводящиеся из организма годами. Не менее опасны и другие привычные запахи — табачный дым и аромат пригоревшей пищи, отметил химик.«Никотин и смолы оседают на всех поверхностях, продолжая выделять токсичные соединения месяцами. А пригоревшая еда образует полициклические ароматические углеводороды — те самые вещества, которые содержатся в выхлопных газах и сигаретном дыме», — отметил Дорохов.Он объяснил, что необходимо не скрывать запахи, а уничтожать их. Самое простое и эффективное решение — регулярное проветривание и поддержание оптимальной влажности, заключил эксперт.

