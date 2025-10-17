Онкология: помидоры и арбузы снижает риск рака на 10%

Хотя эксперты признают, что исследования по профилактике рака предстательной железы «все еще находятся в зачаточном состоянии», было показано, что одно конкретное питательное вещество, содержащееся в домашних фруктах, может помочь предотвратить заболевание.Рак предстательной железы может быть разрушительным и коварным заболеванием, которое проявляет мало признаков, пока не станет достаточно большим, чтобы стать опасным."Появляется все больше доказательств того, что выбор образа жизни может помочь предотвратить болезнь. Одним из таких вариантов является употребление в пищу продуктов, содержащих ликопин", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков.Ликопин — это природное химическое вещество, содержащееся в красных и розовых фруктах, таких как арбуз и помидоры, и придает им цвет."На протяжении многих лет накапливались данные, свидетельствующие о том, что употребление в пищу продуктов, содержащих ликопин, связано с более низким риском развития рака простаты. У людей, которые потребляли большее количество ликопина в своем рационе, риск развития рака простаты был на 11% ниже, чем у тех, кто ел меньше всего", - объясняет врач.Было установлено, что в среднем во всех исследованиях риск развития рака предстательной железы снижался на один процент на каждый 1 миллиграмм ликопина, потребляемый каждый день.Некоторые продукты содержат биологически активные ингредиенты, которые могут уменьшить воспаление, сбалансировать гормоны в организме, укрепить иммунную систему, улучшить оксигенацию крови и помочь бороться с риском развития хронических заболеваний, включая рак.Особенно много ликопина содержится в помидорах и арбузе.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки